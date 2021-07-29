時力立委邱顯智、陳椒華、王婉諭今日召開線上記者會指出，新竹物流與嘉里大榮等2家物流公司有違反獨立董事規定和《公平交易法》的疑慮，呼籲政府出面處理。
邱顯智表示，科學城物流公司是竹科和南科園區內的重要物流業者，在1998年配合國家建設六年計畫，由台糖、華航、新竹物流三家公司共同成立，其中泛公股比例至2017年仍然過半，台糖與華航各自持股26％。
邱顯智指出，2017年8月，新竹物流向政府表示「要自己營運科學城物流」，於是華航一次售出手上所有持股給新竹物流，泛公股事業瞬間成為民營事業。然而，新竹物流在隔年3月和11月分兩次售出共55％的科學城物流股權給嘉里大榮；加計從他處取得的股權，嘉里大榮已持有60％ 以上的科學城物流股權，科學城物流成為嘉里大榮子公司。而嘉里大榮的境外母公司嘉里集團為港商郭鶴年家族所持有，郭鶴年素來與中國歷任國家主席交好。
王婉諭指出，依據我國《外國人投資條例》以及後續投審會和金管會召開的會議結論，規定「外國人投資上市公司，單次投資取得投資事業 10％ 以上股權案件」以及「原經本會核准之股權情形產生變動案件」，均應向投審會申請許可。王婉諭呼籲投審會，應要求嘉里大榮儘早提出「股權變動申請案」，並以此展開調查。
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