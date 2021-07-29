Spotify周三公布第二季超出華爾街預期的營收表現。北美和歐洲的頂級服務需求增，付費用戶數在上季激增20%，推升業績表現。

歐洲和北美地區占Spotify全球月活躍用戶(MAUs)的半數以上。另外疫情席捲亞洲包括印度和印尼等國家，造成公司不少損失。

據Refinitiv數據顯示，Spotify在上季有3.65億個月活躍用戶，低於該公司自己預期的3.715億戶。

Spotify在今年稍早新進軍85個國家，目前公司足跡遍及180個國家，但是也增加了對疫情的曝險範圍。

去年該公司廣告業務雖然受到疫情衝擊，但是該業務上季也彈升110%，來到2.75億歐元(約3.24億美元)。

Spotify預計本季營收為23.1億至25.1億歐元之間，頂級付費用戶數為1.70億至1.74億戶。而分析師預期本季營收23.9億歐元，付費用戶數為1.704億戶。

Spotify也大力在推廣播客(podcast)服務，希望能與蘋果相競爭，並在今年四月於美國推出播客的付費訂閱平台。該公司目前有290萬個播客。

該音樂串流公司第二季營收為23.3億歐元，優於去年同期的21.5億歐元，並高於分析師預期的22.9億歐元。占公司收入多數的頂級付費用戶數為1.65億戶，按年大增20%，符合分析師預期。整體的月活躍用戶數來到3.65億戶。