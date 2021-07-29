面板大廠友達(2409)公布上半年財報，第二季續寫亮眼成績，單季大賺近200億元，屬於母公司業主之淨利約195.31億元，寫下13年以來的單季高點，每股盈餘達2.05元。

友達第二季營收956.55億元，季增加15.33%、年增加50.64%，稅後純益195.31億元，季增加65.04%，相較去年虧轉盈，寫下13年以來的單季高點。友達第二季毛利率28.74%、季增加6.72個百分點、年增加26.04個百分點，營業利益率21.21%、季增加6.72個百分點，淨利率20.42%、季增加6.15個百分點，呈現三率三升，單季每股純益2.05元。

友達累計上半年歸屬於母公司業主之淨利約313.65億元，每股盈餘3.3元。

法人分析指出，友達今日法說會將釋放正面訊息，同時全年EPS可望挑戰6元，此外，由於通路庫存仍低，友達日前股東會上表示訂單已看到明年，短期營運成長動能，雖報價漲勢不在，不過在產業結構改善下，預期報價大幅反轉可能性不高，獲利可望維持。