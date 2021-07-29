工業電腦廠廣錠(6441)受原物料上漲、海運缺櫃及匯率強升等逆風干擾，2021年第二季虧損僅較首季小幅收斂，未跟隨營收顯著好轉，使上半年稅後虧損0.86億元、每股虧損2.24元，雙創同期新低。公司預期，下半年毛利率可望逐季回升，帶動營運狀況持續好轉。

同時，廣錠為活化公司資產，董事會通過擬以不低於5億元價格，處分桃園中壢廠約1200坪土地及3660坪建物。該廠為2019年第二季向同業事欣科購入，法人認為此舉主要考量產能集中於桃園蘆竹廠，並藉此降低營運費用負擔、改善財務結構。

廣錠股價2月底觸及154.5元高點後一路修正拉回，5月底下探71.5元的13月低點，近期於71.6～81.1元低檔區間盤整。受第二季營運改善有限影響，今（29）日開低下跌2.42％至72.7元，早盤維持約1％跌幅，在工業電腦族群中表現最疲弱。

廣錠董事會通過2021年上半年財報，合併營收11.67億元、年增達近1.15倍，創同期新高，但營業虧損1.02億元，毛利率1.24％、營益率負8.8％雙創同期新低。歸屬母公司稅後虧損0.86億元、每股虧損2.24元，較去年同期轉虧、雙創同期新低。

以此推算，廣錠第二季合併營收創9.21億元新高，季增近2.75倍、年增達2.99倍，但毛利率寫1.09％新低，營益率負5.62％則有所改善。歸屬母公司稅後虧損0.41億元、每股虧損1.08元，虧損較首季谷底減少6.26％，仍創歷史次低。

廣錠受惠儲能系統櫃放量出貨給美國普威，帶動第二季營收強彈創高，但原物料上漲、新台幣強升、海運缺櫃等不利因素持續干擾，導致毛利率表現續疲，加上營運費用仍居高不下，使虧損幅度雖有所減少，但整體營運仍處低檔，未跟隨營收表現顯著好轉。

展望後市，廣錠表示，7月受缺櫃影響仍有部分產品出貨遞延，不過直流充電樁產品預計8月起銷往美國，後續可望逐步放量，而更高規格的儲能系統櫃生產正在安排中，有助後續產品組合改善、帶動毛利率提升。

同時，廣錠能源業務尚有電池儲能系統集成商（BESSI）台普威的自動頻率控制（AFC）服務專案挹注，並透過子公司特瑞斯海事技術服務搶攻離岸風電海事工程商機，預期第四季可望認列部分設計收入，有助下半年營運持續好轉。

法人預估，廣錠能源相關業務將擔當今年營收主要成長動能，其中海事工程約貢獻3成、儲能電池櫃及直流充電樁等約6～7成。而原先主力業務的博奕設備受疫情影響，營收貢獻估約1成，需進一步關注明年海外主要客戶是否加快換機需求。