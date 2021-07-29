在疫苗施打進度持續推進下，美、英、德、法等國已接種一劑疫苗人口比率為六成上下，兩劑比率皆已達四成以上。街口投信分析，美歐近期將無大規模再度封鎖狀況，用油需求可望維持，整體原油供需形勢仍然偏緊，油價行情欲小不易。

在台股交易、與原油連動的ETF，包括期元大S&P石油、期街口布蘭特正2二檔正向ETF，今日股價同步小漲。

上周原油價格走升，完全回補上周一因Delta變種病毒快速傳播，避險情緒升溫導致的大幅下挫，在用油需求維持強勁帶動下，布蘭特（Brent）與西德州（WTI）原油期貨單周上漲0.69％與0.71％。

外資券商高盛表示，油價在供應方面已獲得更多支持，包含OPEC+增產規模與美伊核協議停滯。病毒實際影響不確定仍存，但英國的經驗顯示在疫苗高接種率下，Delta病毒不會導致新一輪封鎖。在主要已開發經濟體較高的疫苗接種率下，大規模封鎖最終將不會出現，對原油需求的影響將不如市場預期嚴峻，因此，維持對油價看多前景。

街口投信表示，OPEC+將於8月起每月增產40萬桶/日，另伊朗核協議談判傳出仍處僵持，然美官員透露將考慮加強對伊朗的制裁，尤其對伊朗原油銷售給中國部分進行施壓，以迫使伊朗重回核協議，而伊朗強硬派總統將就職，短期解除原油制裁可能性降低，整體原油供給步伐將依舊溫和且有序。