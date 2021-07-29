知名作家彭怡平2019年間在臉書發文指深坑老街大陸客、香港客都沒了，但有網友發現她人不在台灣，在她的維基百科惡搞「觀落陰專家」。彭女要求「台灣維基媒體協會」刪除她的維基資料，遭到拒絕，因而怒告協會時任祕書長王則文等4人，台北地檢署29日偵結，處分4人不起訴。

彭怡平2019年11月間，在臉書發文稱：「週五夜晚深坑老街路人寥寥，隨意選家餐館進入，老闆對她說『你是我今晚第一位顧客』，彭怡平納悶地問『生意總是那麼清淡嗎？』老闆皺眉回答『大陸客沒了。三個月以前，香港客也沒了。現在只能盼台客。如果週末逢雨，台客也不出現，那就真的要完蛋了。』」

彭怡平並在文中質疑政府政策，引發網友論戰。有網友在留言詢問「回到台灣了嗎？」，彭女回覆沒有，另有網友貼出氣象局資料，證明深坑週五沒下雨，批評彭女捏造事實，彭女的維基百科也被加入「觀落陰專家」等文字。

事發後，彭女主張她有被遺忘權，且維基百科未經她同意，揭露她的生日、配偶等個資，要求「台灣維基媒體協會」全部刪除，但協會告知資料一旦上架，須經過全世界的維基管理者投票通過，才能下架。彭女不滿，認為協會負有保護個資的責任，因而控告王則文、協會監事長簡翔泰、前監事長陳瑞霖及理事長張遠違反個資法。

檢察官調查發現，修改彭怡平維基資料的並不是協會人員，且維基揭露彭女的資訊，並無意圖為自己或第3人不法的利益或損害他人的利益，不符個資法處罰要件，至於被遺忘權部分，現行法律並無相關刑責，遂依罪嫌不足，處分王則文等4人不起訴。

彭怡平另曾就此事件控告9名網友妨害名譽，但因彭女當時確實不在台灣，檢察官認為網友並非憑空捏造，且屬合理評論，今年3月間已處分9網友不起訴。