設於倫敦的智庫「官方貨幣與金融機構論壇」（OMFIF）發表的一份年度報告顯示，各國中央銀行裡有30%打算在未來12至24個月裡，增加人民幣的持有量。

反觀美元，各國央行中有20%打算在接下來12至24個月減持美元，形成鮮明對比；另有18%央行打算減持歐元。

根據路透社報導，由於各國央行中近1/3打算將人民幣納入準備資產（Reserve Assets，指某一段期間貨幣當局所控管隨時可動用的國外資產），將使人民幣在全球金融體系更具影響力。

自從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，美元匯率與相關資產的劇烈波動讓許多國家感到憂心，部分國家已開始減少美元在外匯存底的占比。

俄羅斯財政部本月宣布，他們已將國家財富基金（National Welfare Fund）重組，徹底移除美元並將英鎊的持有比例縮減至5%，歐元與人民幣的持有占比分別拉高至39.7%與30.4%，日圓占比提高為4.7%，黃金占比提高至20.2%。

日本近期也在逐步減持美債。美國財政部上週發布的國際資本流動（TIC）報告顯示，雖然日本截至今年5 月仍為海外最大的美債持有者，但減持106億美元成為1.266兆美元，回到今年初開始的減持趨勢。日本過去10個月有8個月在減持美債。