立法院長游錫堃今以台日交流聯誼會會長名義出席「臺美日國會議員戰略論壇」視訊會議，他表示，台灣要維持優勢防衛能力以穩定台海及東亞和平，且盼有機會加入美、日、印、澳的「四邊安全對話」合作機制；同時，呼籲美、日協調印太民主國家一起對中共畫紅線，並促成進一步的經貿結盟。

此次「臺美日國會議員戰略論壇」，是由日本友台跨黨派國會議員團體「日華議員懇談會」（以下稱「日華懇」）倡議舉行，並由日本政策研究大學院大學副院長道下德成（MICHISHITA Narushige）教授擔任主持人，與談人來自「日華議員懇談會」、美國「國會台灣連線」及立法院「臺日交流聯誼會」成員，其中包括游錫堃、民進黨立委羅致政、國民黨立委陳以信、民眾黨立委蔡壁如及時代力量立委陳椒華。

游錫堃強調，近20年來中共軍費成長驚人，在全球設立超過500家的「孔子學院」，再結合了近代民族主義，展現於外的就是戰狼外交。游錫堃說，「中共已經成為國際最大亂源。身受其害的台灣，不能不警示美、日好友，及印太地區的所有民主國家！」

對此，游錫堃也提出三點主張，第一是台灣必須維持優勢防衛能力穩定台海及東亞和平。因為，過去5年，中共在西太平洋部署的軍事武器數量是美國的4至5倍。去年共機騷擾台灣空域，平均1天15.6架次，《經濟學人》雜誌甚至向世界預警，台灣是世界上最危險的地方。因此，為確保區域的穩定安全，亦將與印太民主國家合作。更盼台灣能有機會加入美、日、印、澳的「四邊安全對話」（QUAD）合作機制。

第二，游錫堃呼籲美、日協調印太民主國家一起對中共畫紅線，一起警告中共「台海有事，將立即外交承認台灣」，用這樣的方式來嚇阻中共企圖「以武力片面改變現狀」的意圖與行動。

第三，游錫堃表示，台灣是WTO和APEC成員，是全球第21大暨亞洲第6大經濟體，與台灣成為更緊密的經貿夥伴，有助於各國的利益。呼籲美日兩國早日與台灣建立BTA或FTA，並支持台灣加入CPTPP。