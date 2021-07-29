侯怡君日前手撕小三，捍衛正宮地位的剽悍行為，引起外界高度關注，沒想到蕭大陸20年前舊愛張金鳳也跳出來爆料，直指蕭大陸對狗下跪求她復合，還扯出蕭大陸前妻，這讓沉寂多天的蕭大陸不忍了，提出11點聲明反擊。

蕭大陸和侯怡君愛情長跑20年，終於在日前修成正果，未料卻爆出電視台監製小三介入婚姻，讓侯怡君忍不住開槓小三，未料蕭大陸20年前鋼琴老師舊愛張金鳳此時也跳出來，直指侯怡君是現世報，並親自上節目說明自己戀情是如何遭侯怡君介入，包括她找徵信社抓姦蕭侯摩鐵開房間、高速公路追車搶刪檔案，甚至指蕭大陸分手後以死相逼、還向她的狗下跪求復合等。

她透露當年和蕭大陸交往9年，一度論及婚嫁，只要蕭大陸拍戲，她有空都會陪在身邊，直到2000年拍電視劇《九龍傳說》時變調，蕭大陸開始不讓她去現場探班，讓她直覺不對勁，之後兩人常為了侯怡君的事爭吵，甚至還被侯怡君在電話中嗆聲：「為什麼賴著不走，人家不愛妳了」、「因為妳自己不知廉恥，所以我要來告訴妳」。

之後張金鳳決定分手成全兩人，沒想到蕭大陸分手一年求復合，甚至對她養的狗下跪，說道「拜託你媽媽原諒我」，讓她一度動搖，之後才發現蕭大陸和侯怡君根本還在交往。

對此，蕭大陸不忍了，發出11點聲明，講述和張金鳳交往到分手的始末，並反問如果他真的是騙感情的人，為何張金鳳不願放手「還要我娶妳？」表示12年的感情雖然沒緣分至少有情分，對她的恐怖情人行徑表示心寒。

蕭大陸聲明

1、第一次在西餐廳見到她，是導演與她寒暄，留電話的也是導演不是我。與她發展感情是一年後的事情，可見一開始我對她沒有企圖，後來的發展是緣份。

2、我從不邀請陌生人演我的戲，因為內行人都知道，角色是電視公司的決定權，制作人貿然邀請一個新人來演出，被電視台打槍不是自我洗臉嗎？（歡迎有被我邀請的素人出面反駁我）。

3、如果我是她所形容的那麼暴力，那她與我交往的12年我有打過她嗎？

4、她說一開始就知道我是會騙人感情那種人，為何糾結12年不願放手？還要我娶妳？

5、相處中的一些事情讓我不敢娶妳，（如果可以的話，我選擇保護妳不說），就算12年後沒有侯怡君我一樣會有下一段感情，我不是聖人。

6、多年以來，侯怡君只要和妳有糾葛，我總是先責備她，因為我只能罵自己人，（縱使怡君覺得委屈），我也沒講過傷害妳的任何一句會，今天我被迫回應，只是陳述事實。

7、都過二十年了，就算仍然活在過去的哀怨中，說謊來傷害我也不會讓妳自己過得更快活，至少把妳的另一半放在心上，過去就淡然了。

8、我所有的回應都是事實，再講一百次也不會有不同的版本，因為在腦中的過往是不會騙人的。

9、經過12年的感情，我以為就算沒緣份至少也有情份，顯然我高估了妳對感情的成熟與理智，（得不到你就毀了你）的恐怖情人行徑令人心寒。

10、我承認一把年紀的我，縱然每一段感情都是真心付出，但該斷不斷不夠狠心的處理態度是不及格的。

11、誠如妳說的感情裡容不下一粒沙，奉勸妳只有把沙清得越空，幸福才容得越多！祝福即將再婚的妳，幸福快樂！