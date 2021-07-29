高雄市長陳其邁坦言有「最壞劇本」，就是國慶煙火透過線上直播，台灣燈會則會據疫情狀況調整，可能延後或其他方式舉行。（柯宗緯攝）

國內疫情警戒降為二級後，緊接著10月高雄將迎來國慶煙火，高市議員鄭光峰今（29）日質詢時提及，如何在兼顧防疫及振興觀光下圓滿舉辦大型活動。對此，陳其邁也坦言有「最壞劇本」，就是國慶煙火透過線上直播，台灣燈會則依疫情狀況調整，可能延後或其他方式舉行。

鄭光峰指出，國慶煙火將在高雄舉行，但人多恐造成大型群聚，讓人心驚，但啟動煙火是振奮人心的起手式，國人非常期待，不過在目前疫苗覆蓋率還不到5成下，希望國慶煙火圓滿辦好，同時能帶動帶動餐飲、觀光，考驗市長智慧和公衛能力。

高市副市長史哲認為，後疫情時代要學習跟疫情共處，同時還要振興觀光經濟，相關籌備活動中央並沒有停止，台灣燈會交通部觀光局也在積極籌備當中，目前正研擬如何在防疫兼備下，導入智慧城市方法，進行實名制及分散人流。

高市議員黃文益則提到，在何種情況下台灣燈會可能喊停？陳其邁答詢時提到，現在舉辦東奧所有防疫措施採高規格處理，也能提供借鏡，台灣燈會要等到明年2月舉辦，型態也與國慶煙火不同，國慶煙火最壞劇本是網路直播舉辦，可較為彈性調整，不會受太多干擾。

至於台灣燈會方面，陳其邁說，人潮聚集機會高很多，包括動線規畫、人流設計等，會根據疫情狀況調整，內部會議也多次討論，但在疫情等級難區分下，台灣燈會若隨疫情升級，可能會延後或用其他方式舉行機會就增加很多。