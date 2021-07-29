疫情期間行動上網用量大幅增加，給手機電池帶來很大的考驗，其中舊手機容易出現的「斷崖式掉電」，更是困擾許多用戶。台灣大哥大針對iPhone 用戶，提供原廠電池換修優惠，即日起凡持有iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus以及iPhone SE(第2代)等7款手機者有意換修電池，限時優惠價只要990元！

台灣大哥大最新宣布的iPhone換修電池優惠，不限台灣大用戶皆可使用，於8月10日前上網預約登記換修電池，限時優惠價只要990元，等於原價打52折。換修其他iPhone機種電池則不必預約，於活動期間內將手機送到全台myfone門市，即可享8折優惠。

第二代iPhone SE也被納入本次台灣大所推出的iPhone換電池優惠中。（台灣大提供／黃慧雯台北傳真）

台灣大今年2月推出指定款iPhone電池換修優惠，當時吸引超過1萬人預約登記，反應超過預期。為了滿足果粉熱情期待，台灣大再度推出iPhone原廠電池換修優惠活動，同樣採預約制，消費者需先上網預約登記，收到簡訊通知後再將手機送到指定門市換修電池。而除了iPhone以外，台灣大指出將不定期針對各品牌手機，推出換修電池服務，消費者們可期待。