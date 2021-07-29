從14歲就開始吸毒的李姓男子，7個月前與女友分手後，開始出現妄想症狀，他的母親帶往醫院後，經診斷後衛福部決定要他強制住院治療，他不服處分聲請提審，請求法官讓他回家，但台北地方法院認為，他符合精神衛生法之相關規定，駁回他的聲請，可抗告。

李男說，當時他到醫院時可能5天沒睡，不知道自己不同意住院，當時他視訊會議還有些不清楚，也沒做有生病，對於強制住院之處分不服，希望法官可以讓他回社會幫忙家裡，不應該增加家裡的負擔，聲請提審請求法官裁定釋放。

北院認為，李男從14歲開始斷續使用愷他命及咖啡包，7個月前與女友分手後情緒低落，持續有自殺意念，大量使用咖啡包，近一個月情緒激躁易怒，多疑且被害妄想明顯，有被監視妄想，近2、3天持續於家中摔物品、大聲咆哮、情緒激躁易怒。

北院表示，李的母報警求助帶至醫院急診，就診時觀察個案情緒激躁起伏大，注意力不佳，警戒感高、多疑，醫院在今年7月7日予以緊急安置，經醫師鑑定認為有全日住院治療之必要，但他拒絕接受住院治療，衛福部同月8日許可對他強制住院。

北院調查後認定，李男的狀況符合精神衛生法強制住院治療的規定，他提出提審之聲請，請求裁定准予釋放，沒有理由，裁定駁回。