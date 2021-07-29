國際運價飆漲，台廠抱怨沒櫃可出貨，陽明海運宣布啟動臨時性運力調整，針對目前艙位緊張之歐洲及北美洲航線，於8月份各加開一班加班船停靠台灣港口，以紓緩目前出口艙位難求之問題。

陽明表示，目前貨櫃航運市場因歐、亞、美洲等重要貨櫃港口受疫情影響與短期櫃量集中難以紓解等因素導致碼頭作業效率下降，造成全球性貨櫃碼頭持續擁塞、貨櫃短缺、船舶等待泊位時間拉長等問題，更進一步導致各航商船期嚴重延誤，世界各國皆面臨出口艙位不足與供應鍵吃緊之困境。

疫情爆發以來，陽明海運表示，全數船舶均已投入營運，並積極配合交通部航港局國際海運運輸平穩工作小組運作，在THEA聯盟合作架構下尋求可行方案以增加台灣出口艙位。

陽明強調，同時更在發揮企業力量協助維持台灣企業出口競爭力之考量下，陽明海運盡最大可能調度運力安排加班船服務，期能滿足出口艙位需要，並積極協助台灣產業政策發展。