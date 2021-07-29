員榮醫療體系副院長涂川洲(左)表示，與會有蒙古４家醫院及醫學中心，超過30名專責醫師。(員榮提供／吳建輝彰化傳真)

員榮醫療體系員榮醫院推動國際醫療不遺餘力，自2016年開始跨海到蒙古義診，但礙於疫情關係2020年開始停擺，今年員榮醫院改用視訊設備，透過最先進的5G智慧眼鏡，遠距傳遞臨床照護經驗，並持續為當地民眾診療及醫師教學工作，共同照顧兩國民眾的健康。

日前員榮醫院以新冠肺炎臨床照護研討為題，與台中榮民總醫院及多家蒙古國立醫院，透過視訊方式交流新冠肺炎患者的臨床經驗，由於蒙古目前新冠肺炎疫情仍相當嚴峻，因此這次的視訊交流會議，對於蒙古來說非常重要。

與會的那拉罕醫學中心院長L.Baigal表示，台灣醫療水準高，透過交流讓蒙古醫師提升照顧新冠肺炎病患的知識與能力，欽葛爾泰地區醫院院長Ts.Lkhagva也說，感謝員榮舉辦這次交流會議，也樂見台蒙醫療交流能持續且緊密。

員榮醫療體系副院長涂川洲表示，與會有蒙古４家醫院及醫學中心，超過30名專責醫師，由於新冠肺炎持續在各國發威，變種病毒株難以捉摸，醫療照護是最重要的一道防線，希望透過交流強化彼此對於新冠肺炎疫情的掌握、與相關併發症治療的能力。

涂川洲強調，從去年開始因疫情關係無法前往蒙古實施義診，但從去年9月起就改採5G智慧眼鏡實施演劇醫療技士指導，幫助遠在數千里外的蒙古國民，病毒不分國籍、距離，也希望能把員榮所秉持的「專業、愛心、視病猶親」理念，透過科技傳遞到蒙古，為病患解除痛苦。