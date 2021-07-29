東京奧運賽事火熱進行中，中華隊則從賽程開始就驚喜不斷，屢屢創下佳績，其中，「舉重女神」郭婞淳更是技壓群雌，拿下舉重59公斤級金牌，不只她本人激動，教練林敬能也超開心，等郭婞淳一下台就抱住她，但也因為這一幕，引發了不小的爭議，而即使郭婞淳事後有加以解釋師徒之間的互動習慣，但仍有許多人認為林教練的行為不恰當，資深音樂人兼兩性專家許常德則是跳出來發文，反轟網友未釐清事實前就開酸，根本是「未審先判」。

「舉重女神」郭婞淳27日在東澳59量級以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總合236公斤創紀錄成績，將金牌收入袋，而這是她走過受傷低潮、等候了5年時間，才終於完成的「金滿貫」夢想，當天她結束比賽後下台，教練林敬能開心到馬上抱起她還晃了兩下，郭婞淳皺眉的表情都被鏡頭拍了下來，也因此引發輿論。

郭婞淳事後在臉書發出澄清文。(翻攝自郭婞淳 KUO, Hsing-Chun臉書)

有不少網友認為教練的行為不妥，甚至有騷擾感覺，讓郭婞淳不得不發文，表示11年來跟教練之間的相處一直都很好笑，從小時候很怕他，到現在愛鬧他，「拿到金牌後情緒非常激動上台擁抱我(重點是我們終於圓夢一起站上奧運舞台了)，我當下反應也是想鬧他所以出現搞怪的表情(而且他也是第一次把我扛起來)」，幫教練澄清。

面對網路上對林教練行為的議論，許常德昨也在臉書發文，表示看到有人光憑一張照片，以及郭婞淳臉書底下的某則留言，就認為她的身體遭到「侵犯」，而許常德之所以知道這件事，是因為該網友的po文被很多人分享，「雖然有些人的分享只是不評論和靜觀其變，甚至還說女生不喜歡太胖的男生熊抱，但光是分享跟那篇文字標籤了身體自主權的未審先判有什麼兩樣呢？」，而有網友覺得關心是好事，「寧可是假警報，也不要是真傷害」，但許常德不認為，覺得就算要關心，也該有憑有據、有所節制，不該把批判放在關心之前，「不然有時比不關心更帶來傷害和混亂。正義變成魔人就可惜了正義」。