大學指考今(29)日舉行第二天考試，上午第一科考試為數乙，大考中心主任周兆民在記者會表示，兩名考生出現發燒情形，因此防疫試場比昨天加開2間，總共開設3間。

大考中心主任周兆民指出，備用試場在考前受理6間，主要針對身心障礙及重大傷病的考生設置，早上舉行的數乙考試，因1間試場冷氣出現問題而調整加開，另則有1位考生自主健康管理解除，因此截至目前共啟用10間備用試場。

防疫試場方面，周兆民提到，比昨天增加2間，總共為3間，主要是2位考生出現發燒症狀，其中1位是進入試場時，發現體溫超標，另1人則是早上主動與大考中心反映，自己出現發燒症狀，不過經醫生認為是腸胃型感冒，也安排防疫試場讓該名進入應試。

周兆民也說，隔離試場目前則開設2間，1位考生是自主健康管理者，另1位是居家隔離考生。考場秩序則未傳出重大違規。

至於數學乙考試人數，根據大考中心統計，應到考生3萬806人，實到2萬8558人，缺考2248人，缺考率7.3％，較去年增1.53％。