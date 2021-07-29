美國白宮今天宣布，總統拜登將提名檢察官肯德勒（Thea Kendler）擔任商務部助理部長，專責出口行政，包括對中國出口事務。肯德勒曾經手中國華為及其財務長孟晚舟的刑事案。

肯德勒現為司法部國家安全司的律師。拜登提名後，還需聯邦參議院同意，這項人事案才算生效。

路透社報導，肯德勒可望在前國防部官員艾斯特維茲（Alan Estevez）手下工作。拜登本月13日提名艾斯特維茲為商務部負責產業與安全的次長，是美中科技戰背景下的重要職位。

肯德勒曾是商務部產業與安全首席顧問辦公室的高級顧問，2014年起任職於司法部。更早之前，她是私人執業的貿易律師。

美國商務部自2019年對華為技術有限公司限制出口，華為及其數十家附屬公司都被列入美國貿易黑名單，使得全球最大電信設備製造商的華為大受打擊。

企業若被視為違反美國安全或對外政策利益，就會被列入所謂「實體清單」。美商不得在沒有商務部許可的情況下供貨給黑名單上的企業，但這類許可又很難取得。

商務部曾援引刑事訴訟，指稱華為違反美國法律，包括出口貨物、技術和銀行服務到伊朗，而伊朗正處於美國制裁。

肯德勒身為司法部國家安全司下的反情報暨出口管制科出庭律師，也是負責孟晚舟案的律師之一。起訴書導致孟晚舟於2018年底在加拿大被捕，美國一直試圖引渡她，但她拒不認罪。孟晚舟案也引發美國、加拿大、中國之間關係緊張。