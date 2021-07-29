台東縣政府於29日在池上鄉牧野渡假村舉辦「FLY FOR TAIWAN為台灣而飛」熱氣球祈福首航。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

近日網路社群中流傳1張「FLY FOR TAIWAN為台灣疫情祝禱而飛記者會」的邀請通知，卻從未正式發送給地方媒體。（摘自網路）

台東縣政府於29日早上在池上鄉牧野渡假村舉辦「FLY FOR TAIWAN為台灣而飛」的熱氣球祈福首航，縣府表示因正值疫情2級警戒採線上直播方式，不開放民眾入場，強調僅有工作人員可進入，場外也有警方管制，然而卻被眼尖民眾發現其中有孩子入場，此外，不少持反對意見欲陳情的民眾也被阻擋在外。

近日台東各網路社群中流傳1張「FLY FOR TAIWAN為台灣疫情祝禱而飛記者會」的邀請通知，卻從未正式發送給地方媒體，縣府表示，活動配合防疫，為了現場人數管制故未邀請媒體，事後縣府聲稱這是日前做好的海報，因內部控管不當而外流；另關於活動現場照片中卻發現不少民眾與小孩，縣府也辯稱「是工作廠商人員攜帶孩子入場」。

此外，現場有池上鄉民蒐集250陳情書到場抗議卻被阻擋在外，對此，縣府表示仍與在地居民作溝通協調。最後，縣府說明，2021年國際熱氣球嘉年華活動將何時何地舉辦，台東縣府將於近日對外說明。