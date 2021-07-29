指揮中心日前宣布，疫苗意願登記平台加入國產高端疫苗選項，蔡英文總統在臉書隨即秀出唯一勾選高端疫苗，意思是指「非高端不打」。對此，民眾黨立委蔡壁如表示，尊重每個人疫苗接種意願登記的選擇，但是應該用來保命的疫苗，變成官場婊忠邀寵的工具，非常悲哀。

對於近期執政黨上從總統、下至民意代表，紛紛表態疫苗接種意願僅登記國產高端疫苗，蔡壁如表示，每個人都有選擇疫苗的權利，就像政府應確保民眾就醫選擇權一樣，不管是總統的高端手臂、或賴副總統的聯亞手臂，都是他們的疫苗人權，外界不必做過度解讀。

不過，對於CDC近期三度變更預約平台「登記、修改、取消疫苗選項」的規則，蔡壁如認為，目的是想讓改變主意打高端的人、或想要先登記高端的人，儘可能在這一輪完成預約或意願登記，CDC把人民折騰得人仰馬翻，並且賠上專業形象與公信力。

蔡壁如說，高端疫苗雖已列入疫苗選項，但這一輪根本打不到，且供貨時程、出貨數量與接種安排也都無法確定，而最重要的，是CDC早就宣告未來將視疫苗到貨情況，隨時開啟預約平台。換句話說，想打高端的人，以後有的是機會登記或預約，並不急著現在、馬上、立即表態，CDC急忙變更「修改疫苗選項」的遊戲規則，脫序失常演出令人覺得可笑、失望與悲哀。

另外，截至目前為止，仍有340多萬名「非莫德納不打」的民眾在癡等疫苗，蔡壁如呼籲CDC必須誠實地告知，國內莫德疫苗庫存與到貨狀況，讓民眾了解打到莫德納的機率有多少，並請他們考慮是否改選其他疫苗，避免「非莫不打」者變成疫苗孤兒。