金門8／4起將開打縣籍18歲以上民眾，包括非金門籍學生、外籍人士（陸生、看護、移工）也納入施打對象，達成各年齡層全開放接種的目標，預期可進一步提高疫苗覆蓋率。

縣府在7／23宣布分流施打政策，接獲不少民眾電詢有關8／4開打作業中，非金門籍學生、外籍人士預約施打的問題。縣府今天特別說明，只要是無健保卡者，需自付相關診察費用。至於預約日、施打日如下：

1.就讀金門的學生（憑學生証、入學証明），憑証於7／30起至合約院所預約，8／4開打。

2.持有居留證之大陸及外籍人士（居留地址為金門）於7／30起至合約院所預約，8／4開打。

3.持有有效證件之探親、依親之大陸及外籍人士（受探或依親對象居住地為金門）、有國籍無戶籍之國民者，縣府將先由相關單位造冊後，另通知施打時間。

4.外籍移工居留地址在金門者（有居留證且依勞動部資料工作地點在金門），縣府將先由相關單位造冊後，於7／30起預約，8／4起開打。其中金門大橋移工，因人數較多，將由衛生局安排專案處理。

5.外籍移工在金門工作者（有居留證但依勞動部資料的工作地點非在金門），應先填寫GOOGLE表單（網：https：／／ppt.cc／friLSx），經縣府查核屬實後通知，再去預約。表單填寫日期自7／30至8／1止。

縣長楊鎮浯表示，縣府團隊全力拚全島接種率，8／4將開打縣籍18歲以上民眾，等於金門縣新冠疫苗接種對象各年齡層全開放。在考量人數與疫苗存量後，這波同時開放的還包含陸生、外籍看護、移工等實際居住在金門的外籍人士，他們的健康有進一步保護，對金門鄉親也多一層保障。

衛生局長李錫鑫提醒，符合資格者應依時間至10合約院所預約，包括衛生福利部金門醫院、五鄉鎮衛生所、吾家診所、陳水湖診所、傅仰賢診所及禾心診所。因各家預約方式不同，有網路、表單、現場或電話。縣府也會派工讀生進駐院所，協助鄉親預約作業。

衛生局也說明，非縣籍的民眾也不用擔心，中央於7／13已開放18歲(含)以上民眾可至「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」意願登記，請在收到簡訊通知後，選擇在金門的合約院所施打。