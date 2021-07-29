台塑(1301)今(29)日舉辦股東會，由董事長林健男主持，通過每股配發現金股利2.4元，林健男指出，經濟活動恢復正常，報復性消費需求商機可期，台塑喊出，「今年將力拚全年獲利超過1個股本，創歷史新高」!

林健男表示，台塑去年受疫情影響，造成各國封城鎖國，重創全球經濟與石化景氣，導致去年合併營業額1858億元，年衰退11%，合併稅前利益額317億元，比108年衰退43%，每股獲利3.15元。

林健男表示，上半年因疫苗施打、全球經濟復甦力道強勁，加上美國德州石化廠因暴風雪停工、海運缺櫃、缺艙，造成全球石化產品市場，區域性供需失衡，價格大漲，利差擴大，台塑上半年合併稅前利益426億元，每股稅前盈餘6.7元，創歷史同期新高。

展望下半年，林健男表示，隨著世界主要經濟體疫苗施打普及、疫情解封，經濟活動恢復正常，報復性消費需求商機可期，加上大陸和美國擴大基礎建設，有利石化產品需求增長。此外，國際能源預測機構普遍認為，原油價格將持穩走高，也可望支撐石化產品價格，因此，台塑正面看待營運展望，將力拚全年獲利超過1個股本，創歷史新高。

林健男也點出下半年國際市場依然充滿不確定性，包括變種病毒疫情發展及各國疫苗施打普及度不一、中美貿易談判發展、通膨疑慮升溫以及各國是否縮減量化寬鬆(QE)規模。

台塑今日股東會也通過每股配發現金股利2.4元。