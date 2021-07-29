聯電(2303)昨(28)日於法說會釋出樂觀看法，多家外資在法說後紛紛調高評等及目標價，其中，一家美系外資看好聯電獲利向上的趨勢，重申強烈買進評等，目標價由76.3元上調至102.8元。其他外資的目標價在62-80元之間。

美系外資發布最新報告指出，聯電預測晶圓產能吃緊將延續至2023年，看好聯電獲利向上趨勢不變，重申強烈買進評等，目標價由76.3元大舉上調至102.8元，並將聯電納入其亞太優先投資清單，以「上檔空間98%」推薦投資人加碼。

聯電第二季毛利率突破3成，達31.3%，歸屬母公司淨利119.43億元，創15年來新高，每股盈餘(EPS)0.98元；預估第三季產能持續滿載，平均售價將上揚6%。

美系外資表示，聯電第二季毛利率衝破30%，較預測的時間點更早，公司預估第三季晶圓單價(ASP)季增6%、毛利率挑戰34-36%，亦優於預期；該外資預估聯電第三季營收將較上季成長6.9%，毛利率將提升至35.9%，每股盈餘(EPS)估將持穩0.98元，並將聯電全年每股盈餘預估由原先的3.38元上調至3.98元。

美系外資指出，目前帶動聯電營運的主要需求是5G和HPC，後續電動車和汽車電子需求增強，未來相關應用將包括近七成的成熟製程需求；聯電12吋與8吋產能均將滿載，加上漲價效應，將帶動2022年毛利率突破40%，2023年再挑戰42%，推動聯電明後年每股盈餘(EPS)均可達5元以上。

另外，多家外資亦紛紛調高評等及目標價，其中，一家美系外資將評等由原先的「中立」調高至「加碼」，目標價由60元調高至70元；另一家美系外資重申「加碼」評等，目標價由58元調高至62元。亞系外資重申「買進」評等，目標價由68元調高至75元；日系外資重申「買進」評等，目標價維持80元。美系外資對聯電重申強烈買進評等，上調其2021年至2023年EPS預估，由原先的3.38元、4.02元、4.6元，分別調升至3.98元、5.41元、5.7元；聯電目前股價淨值比僅2倍，相較台積電(2330)、世界先進(5347)和中芯國際(688981.SH)，聯電評價面比其他晶圓廠更具吸引力。