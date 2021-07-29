政府不斷祭出抑制房市措施，及疫情爆發使房市降溫，今年完銷的新建案數量已受到影響，不過，新竹地區今年新建案市場受疫情影響不大，當地購屋需求仍強，建案完銷數因而衝高。不只竹北、東區、北區等菁華區有完銷案，外圍的芎林、竹東、新埔等地都連帶受惠。之所以如此，是因為東區與竹北兩地房價攀高、且供給量不足，部份購屋族只好轉往外圍相對低價區買房，進而帶動當地房市買氣。

據住展雜誌統計，今年截至上半年為止，北台灣完銷建案（定義為2021年公開且完銷的建案）數量為67個，較去年同期減少2個，年減幅約2.9％。預料今年全年完銷建案數仍可達200個以上，但可能會比2020年稍微減少，中止逐年成長的好光景。北台灣今年上半年完銷建案數以新竹地區22個最多，其餘依序為台北市16個、宜蘭地區11個、桃園市10個、新北市8個，基隆則掛零。

上半年完銷建案數仍優於平均水準，住展雜誌研發長何世昌預期，若三級警戒降級後防疫順利的話，下半年建案因供給量減少，銷售期可望加速，全年完銷建案數衝到2百個應不成問題。而部份區域因新建案缺貨問題，有些建案銷售期極短，民眾購屋考慮期恐怕會被高度壓縮，建議最好先盤點自身的需求與還款能力，以免在短時間內作出錯誤決定。

以16個完銷案暫居第二的台北市，今年房市「惦惦吃三碗公」，完銷案數量比去年同期還增加2個。新北市推案重點區域如板橋、三重、中和等地，因受疫情衝擊較劇烈，導致上半年完銷案只有8個，比去年同期減少4個。桃園則因中路、小檜溪與A7等三大重劃區上半年推案熄火的緣故，完銷案只有10個，較去年同期少掉7個。宜蘭雖然完銷案有11個，較去年增加4個，但完銷案單一量體多在5億元以下，成交規模有限。