政策打炒房，終於見效了！最新市調顯示，上半年完銷案，比去年變少了，終結連續多頭的房市氛圍。

住展雜誌今（29）日公布最新市調指出，2021年上半年，北台灣完銷建案（定義為2021年公開且完銷的建案）數量為67個，比去年同期減少2個，年減幅2.9％。

住展預料今年全年完銷建案數，還是會站上200個以上，但可能會比2020年稍微減少，中止逐年成長的好光景。

住展雜誌研發長何世昌表示，在政府不斷祭出抑制房市措施，以及疫情爆發致使房市降溫，今年完銷的新建案數量已受到影響。

何世昌表示，不過，上半年完銷建案數仍優於平均水準，整體市場仍可樂觀看待。

住展雜誌統計資料顯示，北台灣今年上半年完銷建案數縣市，以新竹22個最多。

排名第二名是台北市，有16個新案完銷。

宜蘭11個、桃園10個、新北市8個，基隆則掛零。

比較特別的是豪宅案，也出現光榮完銷案例。台北市信義區豪宅案「玥隱信義」，每戶牌價約4億元，總案量達120億元，於329檔公開之後，僅花一個半月左右就賣完，堪稱北台灣上半年最狂的建案。