AKB48初期創團成員又嫁出了一位，繼板野友美今年初宣布閃嫁職棒選手後，今(29日)32歲大島優子也宣布與小她2歲、《大叔的愛》男星林遣都結婚，兩人2年前合作《喜美子的陶藝物語》後開始密戀，男方曾透露AKB48中最喜歡的成員就是大島優子，如今可說是夢想成真。

板野友美與篠田麻里子、前田敦子、高橋南、大島優子、小嶋陽菜、渡邊麻友是AKB48初期創團成員，被粉絲封為「初代神7」，今年1月29歲板野友美宣布與23歲職棒選手高橋奎二登記結婚，但因疫情暫時不打算辦婚禮，成為繼前田敦子、筱田麻里子、高橋南後第4位「神7」宣布結婚的成員，今第5位結婚成員出爐，即為2014年自AKB48畢業的大島優子。

報導指出，大島優子和演出《大叔的愛》爆紅的林遣都早在2012年拍攝電影電影《黑金丑島君》就曾合作，林遣都當時大方示愛，表示在AKB48中對大島優子最有好感，2年前兩人再度合作晨間日劇《喜美子的陶藝物語》，進而開始交往，知情人透露兩人約在去年夏天確定彼此心意，因疫情緣故常在家中約會藏愛。

稍早，雙方透過公司發表聲明，大島優子感謝粉絲多年來的支持，盼未來大家能繼續溫暖守護兩人，林遣都也說，和太太成立家庭後，今後身上多了一份責任，會努力回報眾人的關愛，而兩人的婚事周遭親友也早就知情，又因雙方工作忙，會再找空閒時間登記。