市議員楊正中會勘後，才找到罪魁禍首是該地區新建大樓工程，把環中路於台灣大道一側灌溉水源堵住所致。（市議員楊正中提供）

市議員楊正中會勘後，才找到罪魁禍首是該地區新建大樓工程，把環中路於台灣大道一側灌溉水源堵住所致。（市議員楊正中提供）

「大家都要吃飯！」但台中市西屯區龍潭、協和二里，附近卻有60至70公傾農田，每年到需要灌溉的時刻就沒水。龍潭里張清文里長為此也到處奔波，仍是找不到原因，經過市議員楊正中會勘後，才找到罪魁禍首是該地區新建大樓工程，把環中路於台灣大道一側灌溉水源堵住所致。

龍潭里張清文里長指出，環中路的灌溉溝渠從台灣大道到五權西路段遲無水，距離立秋只剩一周，周邊農田卻沒水可灌溉，農民急的像熱鍋上的螞蟻，深怕這一年的栽種心血泡湯。

楊正中表示，農田水利會改為農田水利署後，這種狀況更加嚴重。而龍潭社區近年因周邊重劃區，如七期、十二期、水湳經貿園區等地的開發改變灌溉系統。

楊正中指出，去年會勘時他也發現環中路的水道在改成地下化後造成垃圾、淤泥堆積還有樹根穿越溝壁，導致溝道嚴重堵塞，當時沒人要管也無人清，在他協調下才由農田水利署鋸斷樹根以疏通下游灌溉溝。

今年上半年大旱，好不容易七月盼到水庫有水，沒想到再度發生沒水灌溉，讓當地農民好是心急。楊正中召集相關單位現地會勘後，發覺係台灣大道底下的地下水道被周邊新建大樓工程砌起擋水牆，導致無水可流至環中路下游灌溉，遂要求相關單位盡速改善、恢復下游灌溉供水。

該地灌溉缺水問題，卻是長期以來的問題。楊正中認為龍潭、協和里附近缺水原因，除了係水利局主管台灣大道及環中路地下水道擋水閘太低導致水源流失，還有農田水利署筏子溪攔水堰近期因雨損壞造成農民無水灌，因此他也呼籲相關單位平日能做好溝渠的保養工作。