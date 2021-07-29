因應防疫警戒降至二級，花蓮遠雄海洋公園內各場館也陸續開放，園區為迎接降級後的第一個週末，將於7/31日下午2點及8/1日下午2點推出真人版『人魚實境秀』，遊客除了可至園區內的海洋探險館及探險島水族館欣賞外，也可宅在家線上直播欣賞海洋公園的超夢幻人魚實境秀，悠遊海底世界。

只有在卡通中才看的到的美人魚，現在在海洋公園也看的到，遠雄海洋公園規劃全台唯一超夢幻、超療癒『人魚實境秀』表演，園方首度與魚璐工作室及漁生工作室合作，特別邀請專業的美人魚團隊來現場，與園區內的美人魚(海牛)一起同游，讓遊客們看看真假美人魚。

海洋公園限定二場的人魚實境秀，以時下正夯的自由潛水融入表演藝術;7/31(六)下午2點，在園內的海洋探索館內，與全台唯一的海牛一起同游;8/1(日)下午2點，在探險島水族館內的大洋池與魟魚、鯊魚展開海洋奇妙之旅，無法到現場欣賞的遊客，同一時間也可以透過海洋公園粉絲團線上online直播，免費欣賞哦~人魚藝術展演是結合自由潛水與表演的藝術，不使用空氣瓶，憋一口氣進入水中潛水的活動，是一場精彩的表演。

海洋公園遵循戴口罩、實聯制、保持社交距離、人流管制的原則下，陸續開放園內各場館設施，探險島水族館、海洋探索館、水晶城堡劇場秀等;園區在疫情期間透過網路直播online方式，讓無法前來的遊客可以與可愛的海洋動物互動，隨著降級不解封，遊客可直接入園更近距離觀察海洋動物。