監察院今天發行「90周年特刊」，院長陳菊表示，人權會這一年來有各種討論，當時法律制定不夠周延，未來必須朝遊說立院、爭取不同黨團的支持，但在現有法律機制下，也要努力獲得人民的信任與支持，強調監院要作為弱勢人民的靠山、國家的守門員，讓台灣朝著自由民主人權保障的方向更加邁進。

為記錄監院90年載的歷史，監院從去年底開始，在祕書長朱富美的帶領下編撰特刊，訪問前監察院長、前監委等，期盼扮演承先啟後的角色，原本在5月要對外公布，但因疫情延至今天亮相。

監察院長陳菊致詞表示，監察院一直以來給人感覺庭院深深、深宮大院，民眾對監院的功能執掌也有不了解的地方，說不定還有很多誤解與想像，今後除了延續監察傳統功能，也要順應時代潮流的趨勢變遷，未來一定要更加透明、清明，讓大家看見監院隨著時代與時俱進。

國家人權委員會即將成立滿一周年，陳菊坦言，一路上不斷有各種討論，由於當時法律制定不夠周延，確實有委員不滿意，未來必須朝著能否遊說立院，爭取不同黨團的支持，另一方面，也希望在現有法律機制，獲得人民的信任與支持，有了廣大社會支持，有助於未來修法上得到各政黨的支持。

陳菊指出，此外，未來也希望有系統性訪查研究、防制酷刑、受害人救濟協助機制等各項制度的建立，強化人權保障與加強人權促進的能量，立基於國際公約，評估政府實行人權政策，善盡人權會作為平台的功能，這部分都是未來人權會與社會、行政部門能扮演的重要角色。

陳菊提到，未來也必須整合公私部門的資源，拓展國際交流的網路，多方向來對人權推廣教育的增進，「人權不是個人或團體的專利，而是要讓更多人關心意識到人權的重要性，更多人參與與關心，人權就愈有保障」。

陳菊強調，促進、保障、倡導人權是工作核心，也會針對我國對人權議題的經驗，進行國際交流，希望研討外籍移工、身障者等人權，建立人權保障機制，和國際接軌，她預告，已爭取經費，人權會網站將在年底全面改版上線，達到無障礙標準的最高等級，確保所有人都享有平等資訊近用權。