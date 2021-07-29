金額約1兆美元的美國跨黨派基建投資法案，在歷經多週協商後，今天在美國聯邦參議院闖過重要關卡，使得這項新興法案朝進入正式討論邁出一大步，最終應能過關。

這項被民主黨籍的總統拜登稱為「美國轉骨」的跨黨派措施，以67對32票過關，贏得17位共和黨議員和所有50位民主黨議員支持，法案進程將正式進入討論。

如法案獲國會通過並總統簽署生效，美國將挹注史無前例的聯邦經費整修境內道路、橋梁、水道，確保所有美國人都有寬頻管道，並擴大潔淨能源計畫。

接下來預料會有更多程序性表決和法案本身的討論，有可能持續到週末甚至更久。

白宮表示，今天過關的法案包括1100億美元道路支出、730億美元電力網支出、660億美元用作鐵路、650億美元拓寬寬頻管道、550億美元投入乾淨飲水、500億美元投資環境回復、390億美元砸在公共運輸，250億美元給機場。

白宮發布聲明說，這起協議將創造數百萬個良好就業機會，讓美國經濟更強健、永續、彈性及公正。

這項跨黨派法案為拜登更大規模國內政策議程的一個關鍵環節。民主黨高層打算繼續推動全面性、價值3.5兆美元的包裹預算，而共和黨陣營已經放話要擋到底。

但民主黨打算透過預算調解程序，在無共和黨支持下通過包裹預算。聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，預計參院休會之前就可進行表決。

舒默說：「或許得熬夜好幾個晚上，也許很多個週末就此泡湯，但我們會把事情辦好。」