大學指考今(29)日進入第二天考試，上午第一科考試為數乙，台北市高中數學科教師群認為，題目敘述與往年類似，著重觀念理解與生活應用，試題難易適中，題幹明確，作答容易。

陽明高中數學老師蘇順聖表示，今年數乙難易度與往年相仿，不少題目與歷屆考題重點重疊，考題當中有融入生活情境的數學素養題目，如非選第2題，而題目文字敘述量適中，著重數學觀念理解與生活應用。

蘇順聖認為，整份考題難易適中，題幹明確，能引導正常教學，而不以死背公式來代替學習，考生如果觀念清楚，作答容易。

蘇順聖特別提到，肯定數乙以難易度適中的方式出題，如此有助於教學正常化，希望大考中心能繼續維持。

中正高中數學老師林榮福則說，本屆數乙考試題目雖然不難，但考生還是得在熟悉歷屆考題的情況下作答，才能夠拿到分數，「不會因為行數多就亂掉，影響思緒」。

林榮福也提到，整份試卷出題還是有依照難易度來安排，如果考生習慣跳題作答，恐怕答題不易。

至於各題表現，林榮福同樣特別提到非選第2題，該題考的是線性規畫，這是近年來數乙常出現的題目，出題方式偏向新課綱綜合題特色，是整份考卷較為難拿分的題目，考生得花點時間留意題幹敘述，否則容易掉入題目的「小陷阱」當中。