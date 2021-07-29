基泰(2538)今日股東會通過每股配息0.5元，外界矚目的基泰忠孝將在第4季公開招標，公司指出，出售是以最高價格為目標，任何業務模式無論是滿租出售或是公司包租方式都能夠接受，在推案規劃方面，第3季將推出基泰碧湖和基泰大直兩筆個案。

基泰未來營運採取商用不動產及住宅兩手並進策略，商用不地產的優勢是能對形象、品牌有加分效果，但缺點則是需要花很多年的時間；另外，住宅短期內可以看到績效，但現今社會氛圍對房屋住宅並不友好，獲利前景可能將逐年降低。

基泰希望1年維持2~3筆推案，今年稍早之前推出的基泰磺溪已在首季完銷，而地上權案的基泰大安推出後遇到疫情，所以銷售速度放緩。第3季將會推出基泰碧湖和基泰大直兩筆個案，至於明年度，危老案-基泰政大將有機會推出。

基泰前兩年推出個案少，今年入帳來源將以餘屋為主，明年度則是有基泰建中一案，若是今年第4季基泰忠孝能順利招標成功，營運將吞下大補丸。面對目前營造成本大增及缺工問題，由於基泰興建中個案較少，缺工問題並沒有造成困擾。

基泰近年推案少，股價也不活潑，對此公司則是表示，短期獲利的增加並不是經營的方向，在乎的是財務的穩定，長期才會讓公司較有發展，公司穩定的經營使得殖利率有一定的水準，對於股價表現這件事沒有任何辦法，希望股東們能長期支持。