市場缺乏利多誘因，29日韓股也在平盤附近整理。目前，KOSPI在3,244.47點，漲7.61點或0.24%。同時，韓元與公債殖利率都走高。

三星電子跌0.38%，SK海力士也跌0.44%。同時，網路雙雄Naver與Kakao聯袂跌0.23%與0.34%。

29日，韓國三星電子公布最新財報，由於半導體事業體表現優異，因此第2季獲利搶眼，淨利為9.63兆韓元，約83億美元，年增率達73.4%。同時，營業利益方面，年增54.3%達12.56兆韓元，為2018年第3季以後本業獲利最好的一季。至於營收，年增率約2成為63.67兆韓元，也是三星有史以來表現最好的第2季。

新韓投資認為，若中國大陸股市大幅反彈，有助韓股午盤的表現。

一美元可兌換1,149.8韓元，韓元升值0.42%。

韓國3年期公債殖利率上漲1.8個基本點至1.437%，而10年期的也漲1.8個基本點至1.881%。