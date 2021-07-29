凌陽(2401)小金雞ISP晶片設計業者凌陽創新(5236)今日上櫃掛牌，掛牌參考價160元，今蜜月行情火熱，股價一度大漲43.75%、最高達230元，受惠市場所需求，凌陽創新今年第一季每股賺2.8元、獲利年增四倍、前6月累計營收12.16億元，年增加86.28%。

凌陽創新受惠於遠距商機的成長發展，2020年營收成長率超過90%，成功穩居全球NB Webcam市場領先地位。近來雖因疫情受到控制，導致NB市場需求逐漸趨緩，然線上視訊的溝通協作模式已成為時下趨勢，這使得消費者對NB Webcam的需求標準持續提升，對於更高階的FHD及500萬畫素以上的高解析度需求大幅增加，使得專注於中高階應用領域的凌陽創新能不受NB市場趨緩影響，整體出貨及營收維持成長。

另外，有鑑於未來市場的變化，凌陽創新針對醫療、教育、工業物聯網等智慧影像處理需求，也持續研發高品質的ISP晶片方案，並提供TNR 3D降噪、超低功耗及AI邊緣運算技術與系統方案整合服務，以支持未來新興應用領域的發展。

為使ISP運用更加全面化，並藉以拓展公司多元應用市場，凌陽創新透過與醫療領域加值代理商合作，開發出能夠穩定運用於遠距醫療使用的網路攝影機控制晶片。根據Grand View Research預測，全球拋棄式內視鏡的市場規模在2021-2028期間預計將以16.9%的年複合成長率推移擴大，到2028年前更將達到52億美元的規模。因此，凌陽創新針對醫療用內窺鏡，進一步研發能符合人體檢視一次丟棄的衛生安全需求，同時具有超低耗能、不發燙、微型封裝及高性價比的ISP產品，來搶攻未來商機無限的醫療應用市場。

法人表示，2020年凌陽創新因受惠於遠距會議及教學趨勢，在NB Webcam ISP晶片營收動能上表現優異，而今年因消費者需求標準提高，促使凌陽創新能成功與同業市場區隔，加上凌陽創新長期與品牌廠建立策略夥伴關係，不但掌握網路攝影機影像信號處理控制的關鍵技術與筆電市場全球領先地位，也因為具備豐富的無線控制晶片應用開發經驗與整合技術等優勢，從電腦、醫療、生活等全方位出擊，未來營運表現可望持續向上攀升。