波音受惠於飛機交付量反彈，上季由虧轉盈，為2019年第三季以來首度實現獲利，股價大漲近4.2%。特殊鋼大廠榮剛(5009)看好下半年出貨續增，另外，低迷許久的航太產品也可望逐步回溫。

隨著波音股價大漲，也提振航太相關供應鏈的榮剛開高走高，盤中大漲2.2元至28元，漲幅逾8.5%。

榮剛6月合併營收回到7億元以上水準，並改寫近14個月高；公司看好第二季接單量創新高，第三季起陸續出貨，加上鋼價趨漲，有利獲利表現。

另外，榮剛指出，低迷許久的航太產品訂單目前看來已逐步回籠，部分訂單第三季起將開始出貨，預計明年起出貨重新放量，由於航太產品毛利率高於其他產品，有助未來營運表現。

榮剛指出，隨各國陸續解封，民生、基建用鋼需求明顯回溫，加上鋼價攀升，6月合併營收來到7.28億元，創14個月來新高。第二季合併營收20.14億元，季增13.99%、年增2.28%。上半年合併營收37.8億元，則年減10.73%。

公司看好第二季接單量逾2.57萬噸，創新高，第三季起陸續出貨，業績續強。法人推估，榮剛下半年每月營收有望在7億元之上，並受惠鋼價上揚、毛利率仍佳，全年獲利挑戰較去年倍增。

榮剛下半年業續加速成長，法人估今年榮剛營收將逾80億元，年增個位數百分比，毛利率達20%以上，顯著優於去年的14.28%，全年獲利估較去年倍增，每股淨利將超過1元。

榮剛今年第一季營收17.66億元，毛利率回升至20.93%；淨利1.46億元，每股淨利0.34元，優於去年同期的0.04元。

榮剛2020年營收76.4億元，毛利率14.28%，淨利2.17億元，每股淨利0.5元。