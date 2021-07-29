負責衛戍首都的憲兵指揮部，今(29日)凌晨在總統府周邊實施衛戍區重要目標防護演習，包括憲兵裝步第239營與202指揮部「快反連」出動雲豹甲車及重機車，由快反連士兵背負紅隼反裝甲火箭，在雲豹甲車掩護下，在博愛特區街頭演練，主要是結合都市環境特性，使官兵熟悉戰場景況，強化作戰能力

憲兵「快反連」揹紅隼火箭，結合雲豹甲車與重機夜巡總統府畫面曝光。(軍聞社提供)

憲兵202指揮部「快反連」利用重機身揹紅隼反裝甲火箭，夜巡總統府周邊畫面模擬演練。(軍聞社提供)

根據軍聞社報導，此次演練主要是操演雲豹甲車戰術機動及火協中心開設作業等課目，透過綜合演練，使官兵熟稔各類狀況應處，並強化領導幹部指揮、幕僚指參作業能力，逐步落實戰備整備，累積部隊厚實戰力，全面提升防衛作戰效能。

憲兵「快反連」揹紅隼火箭，雲豹甲車與重機夜巡總統府畫面曝光。(軍聞社提供)

重點為「重要目標防護應援」，模擬戰時敵軍試圖奪取我重要目標及阻絕交通要道，各單位在接獲狀況發布後，立即實施戰備集合及裝載，由各級主官完成任務賦予、機動路線確認及重點提示，結合快反連的前導與偵蒐，隨即出發前往相關位置進行演練。

憲兵指揮部在2018年元旦成立「快速反應連」，這個專為「反斬首」為主要任務的快反連，其防空班是手持個人攜行式 的「刺針」飛彈。反裝甲班以中科院所研發的「紅隼反裝甲火箭彈」為主，加上配屬的雲豹「萬鈞甲車」，可確保反制敵方對元進行「斬首」。

據了解，憲兵的 「快速反應連」共有3個排，每一個排有3個班，每個防空班就擁有3 具個人攜行式的刺針飛彈；反裝甲班則擁有3具紅隼反裝甲火箭彈； 另外一個機動班則是以重機為主，負責總統座車的前導安全。

反裝甲班則是以中科院所研發的「紅隼反裝甲火箭彈」為主，可直 接摧毀敵人的武裝車輛、輕型戰車、甲車；且在城市戰中，還可以摧 毀磚牆後方的敵軍或狙擊手，確保總統轉進安全場所前的安全。並納 入「雲豹」八輪裝甲車、反空降機降及反特攻等各式裝備，增添新式資通電裝備。