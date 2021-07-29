為了鼓勵台灣產業開創數位新局、走向國際化，Google台灣在今（29）宣布啟動「Google 孵創計畫」，與國家發展委員會、 AppWorks 之初創投及台大創創中心一起為台灣新創產業挹注資源，協助大家累積知識、拓展多元機會，讓世界看見台灣的創新與創意。Google 孵創計畫是至今推動四年、幫助台灣整體數位轉型的「Google 智慧台灣計畫」系列中的重要環節，接下來將透過承辦系列講座、媒合各領域導師等方式，為台灣的新創事業分享產業與營運知識，打造台灣的新創生態圈，並且協助新創企業前進海外市場。

Google 台灣總經理林雅芳指出，台灣擁有豐富科技人才，造就許多潛力新創企業的誕生。而Google也能幫助新創企業把握潛能與優勢，除了紮根台灣之外，更進一步布局全球、獲得海外市場的成功。

Google 台灣總經理林雅芳。（Google提供）

Google很高興看到台灣各界一起為台灣新創注入更多能量，也感謝各界單位一起推動 Google 孵創計畫，期望能藉此培養更多台灣人才，提供新創團隊更多機會與資源，讓台灣新創生態圈更加茁壯。相信透過 Google 孵創計畫整合產業與技術資源，我們能共同幫助台灣新創產業邁向更成熟與多元的發展。

Google 孵創計畫預計從以下幾個面向協助台灣新創：

一、孵創講堂： 來自 Google 各部門與專業領域的講師，將針對新創團隊分享最新科技、企業文化、產業動態、出口資源等主題，幫助他們累積更多業界趨勢、企業經營、海外發展等相關知識與技能。

二、孵創導師：依據新創團隊的需求，我們將協助新創媒合擁有相關經驗的導師，導師們將從新創團隊的市場需求、產業特性、專業建議等三大面向出發，協助他們達成階段性的公司目標、紮穩營運的基礎。而除了來自 Google 的導師，我們也將擴大邀請專精於不同領域的外部導師，提供更多元背景與經驗的資源。

三、Google Cloud 新創公司專屬計畫：這項在 2018 年正式推出的計畫，至今已透過 Google Cloud 雲端團隊的技術與資金等資源，幫助數十家台灣新創團隊成功營運、甚至進入海外市場。目前Google將 Google Cloud 新創公司專屬計畫正式納入 Google 孵創計畫之中，新創團隊可繼續透過申請的方式，獲得各成長階段相對應的財務、業務與技術等支援。

林雅芳點出Google 也是從新創公司逐步發展至今，因此Google也不斷運用科技與數位資源推動更多創新。在亞太區也透過各種專案支持新創企業，例如：於東南亞、日本與印度地區推出 Google for Startups 加速器，以及透過 Google Campus 計畫協助日本與韓國新創發展。自 2018 年以來，Google在亞太區已協助超過 600 家新創科技公司加速成長，並媒合超過 10 億美元的募資金額。未來 Google 也將與台灣產官學界持續交流，一起投入資源拓展台灣新創生態圈，幫助台灣新創在本地和海外都能取得成功。