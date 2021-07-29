呼應中共總書記習近平在七一重要講話中‌‌闡述‌‌解決台灣問題、‌‌實現祖國完全統一的目標任務，大陸國台辦主任劉結一今天（29日）提出4點呼籲：一，‌‌認清歷史發展大勢，積極推動民族復興與祖國統一進程；二，認清台獨本質與危害，堅決粉碎台獨分裂圖謀；三，‌‌認清外部勢力干涉，捍衛‌‌國家主權和領土完整；四，‌‌認清兩岸廣闊機遇和前景，攜手推進兩岸關係和平發展。

由海峽兩岸關係研究中心主辦的「2021年兩岸關係研討會」今天在廣西南寧開幕。本屆研討會的主題是「兩岸關係道路與選擇」，設置「兩岸關係危機與轉機」、「融合發展機遇與挑戰」2個議題，邀請兩岸百位專家、學者，深入探討兩岸關係下一步該怎麼走。

此次研討會是中共總書記習近平在7月1日中國共產黨成立100週年大會重要講話後，大陸國台辦旗下智庫舉辦的首次大型兩岸學術交流活動，重要性不言而喻，備受兩岸各界矚目。

在開幕式的嘉賓致詞部分，劉結一壓軸登場。他表示，祖國必須統一‌、‌也必然統一，‌‌這是新時代中華民族偉大復興的必然要求。‌‌實現民族復興和祖國統一，是台灣同胞走出歷史悲情，迎接光明未來的人間正道，‌‌是兩岸同胞共同的責任。兩岸同胞要攜手同心‌‌堅定前行‌‌推動兩岸關係走向‌‌祖國統一，光輝燦爛的未來。

劉結一提出四點呼籲：

‌‌第一，‌‌認清歷史發展大勢，積極推動民族復興與祖國統一進程。‌‌經過全體中華兒女100年來的接續奮鬥，‌‌中華民族創造了世所罕見的‌‌經濟快速發展，‌‌社會長期穩定的兩大奇蹟，‌‌展現出一派欣欣向榮的氣象，‌‌正以不可阻擋的步伐邁向偉大復興。

‌台灣問題因民族弱亂而產生，‌‌必將隨著民族復興而終結，‌‌無論台海形勢如何風雲變幻，‌‌解決台灣問題的時和勢‌‌始終在主張國家統一的力量這一邊；‌‌主導權、‌‌主動權始終掌握在祖國大陸這一邊。‌‌

祖國統一的歷史車輪‌‌滾滾向前，‌‌是任何人‌‌、任何勢力都阻擋不了的，‌‌廣大台灣同胞要堅定站在歷史正確的一邊。‌‌順應時代潮流，秉持民族大義，‌‌共同投身推進祖國統一民族復興的光榮偉業。

第二，認清台獨本質與危害，堅決粉碎台獨分裂圖謀。統一是福，台獨是禍，民進黨當局圖謀台獨分裂，拒不承認一個中國原則和92共識，極力挾洋自重、煽動反中民粹、打壓統派力量，破壞兩岸交流合作，製造兩岸對立對抗，日益把台灣推向險境。

他們為了政治私利，企圖把台灣民眾裹挾到台獨邪路，‌‌損害廣大台灣同胞的利益福祉，‌‌只會給島內‌‌帶來深重的災難。‌‌台獨是絕路，‌‌台獨勢力‌‌與中華民族為敵，‌‌對抗中華民族偉大復興的歷史大勢，‌‌完全是徒勞的，‌‌必將遭到歷史審判‌‌和人民懲罰。

大陸方面願意為和平統一創造廣闊空間，‌‌但絕不為任何形式的‌‌台獨分裂活動‌‌留下任何空間，‌‌「台獨分裂勢力膽敢鋌而走險，‌‌必將遭到迎頭痛擊。‌‌它的挑釁‌‌越是猖狂，就越會加速其覆滅」，‌‌廣大台灣同胞為了民族大義‌、台灣前途‌‌和自身利益福祉‌‌要挺身而出，‌‌共同鏟除‌‌台獨禍根，堅決挫敗台獨。‌‌

第三，‌‌認清外部勢力干涉，捍衛‌‌國家主權和領土完整。‌‌台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉，‌‌中國人民‌‌歷經苦難輝煌，‌‌在力量懸殊的條件下，我們不畏強暴，‌‌拚來了山河無恙，‌‌家國安寧，‌‌在中華民族偉大復興展現出前所未有的光明前途和光明前景，今天‌任何‌‌幻想侵犯中國主權‌‌和安全發展‌‌更不會有好下場。

‌‌外部勢力打台灣牌，‌‌只是把台灣當做損害中華民族利益，‌‌干擾中華民族‌‌偉大復興的棋子，‌‌他們絕不會做賠本買賣。「‌‌棋子‌‌隨時可以變為棄子，‌‌台獨勢力與外部勢力相互勾連，‌‌妄圖依靠他們撐腰、出賣民族利益、圖謀分裂祖國，‌‌同樣‌‌不會有好下場。」

‌‌謀獨挑釁是兩岸關係緊張動蕩的根源，‌‌是台海地區和平穩定的最大威脅，‌‌只會給廣大台灣同胞帶來更大的危害，‌‌廣大台灣同胞要高度警惕。‌緊緊依靠偉大祖國，‌‌共同打擊民族敗類，背叛祖國的某種罪行，‌‌共同制止外部勢力干擾破壞的陰謀，‌‌共同維護中華民族根本利益，‌‌台灣同胞切實利益。

‌‌第四，‌‌認清兩岸廣闊機遇和前景，攜手推進兩岸關係和平發展。‌‌‌‌台灣前途在於國家統一，‌‌台灣同胞福祉，‌‌繫於民族‌‌兩岸同胞是一家人，‌‌大陸方面紮實推進兩岸同胞交流合作，‌‌以通促融、以融促統，‌‌持續探索兩岸融合發展新路徑。

大陸願率先‌‌和台灣同胞分享大陸發展機遇，‌‌不斷完善保障台胞福祉‌‌和逐步享受同等待遇的‌‌政策措施，‌‌越來越多的台灣同胞通過兩岸交流‌‌融合發展，‌‌獲得實實在在的好處。‌深刻認識到‌‌「兩岸關係好，‌‌台灣才會好」。