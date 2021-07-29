今年指考數學乙以電動車為題幹考線性規畫，機率統計題目則占1/3，基本題也多。不管是高中或補教老師均認為，今年數學乙題目很簡單，所有題型都在預料中，一般考生就可以得到不錯分數；補教老師預期頂標比去年大增15分，達到92分。

全國高級中等學校教育產業工會成員、北一女老師吳銘祥表示，今年學測數學科超難，因此考生對於指考數學乙怎麼考顯得忐忑不安，但題目出來後，可說一掃陰霾，難度皆為由簡單慢慢加深，計算量也是由少到多，部分題目不需計算就可作答，相當「平易近人」。

吳銘祥說，今年數學乙將線性規畫觀念融入於計算題中，以目前熱門的電動車作為題幹，不同以往以銷售量數為變數，改以售價決定之「參數」作為列出目標函數，將核心觀念表現出來，這是很好的改變。

全國教師會解析指出，今年數學乙題目中規中矩，各單元皆有命題。而且，解題不需要太多技巧，運用基礎概念即可解決。單選第3題期望值、第5題排列組合的觀念比較深入，對自然組較為有利。單選第3題、選填第C題、非選第2題等情境題文字敘述略長，學生須有耐心理解題意才能完成作答。

補教老師解創智說，今年數學乙可說是3年來最簡單，中等以上程度考生，在5分鐘內可以做完前4題得26分，第5題才開始需要有些計算。這份試題對社會組考生來說也很容易作答，他們平時只要有一點努力，就可以在分數上得到回饋。

解創智表示，今年數學乙總共12題中，單選第1題、第3題、多選第7題及選填題C等4題是機率統計題，也就是機率統計占整份試題的1/3，但並不難作答。以單選第3題公司舉辦抽獎為例，要考生算出抽獎活動的獎金期望值為多少？這題就很簡單，算是基本題。今年比較難、需要一點計算的就僅有以電動車考線性規畫那一題。

解創智表示，今年數學乙題型都在預期中，不會對考生造成任何驚嚇，可說是3年來最簡單。他預期頂標、前標、均標分別為92分、82分、55分，比去年提高15分、20分、16分。今年數學乙考超過90分的將會非常多。