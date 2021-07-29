東奧》孫穎莎4-0戰勝伊藤美誠 中國隊選手將會師決賽 11:542021/07/29 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國隊選手孫穎莎以4-0戰勝日本選手伊藤美誠。(新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 奧京奧運會乒乓球女單半決賽，中國隊選手孫穎莎29日上午以4-0戰勝日本選手伊藤美誠，將與也是中國隊選手陳夢會師決賽。 中國女乒兩大主力陳夢、孫穎莎攜手挺進半決賽之後，現在又都拚進決賽。也就是說，東奧乒乓球女單冠亞軍將由中國隊包辦。 東奧》射箭男團銀牌鄧宇成先登場 個人賽64強止步 東奧》戴資穎8強迎難纏對手 生涯對泰國死敵29戰輸14場 #即時報導 #中國隊 #東奧 #孫穎莎 #伊藤美誠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東奧》陸桌球女單孫穎莎四強4：0勝伊藤美誠 將與隊友陳夢囊括冠亞軍 12:132021/07/29 兩岸 東奧》陸網友討伐日桌球「水美組合」 紀政無奈說重話 10:062021/07/29 體育 頭條揭密》陸選手賽場呼喊嚇傻韓選手 網民熱議咒語威力驚人 00:422021/07/29 政治 東奧》選手村瘋「人與人連結」無視禁令靠交友APP獵豔 14:052021/07/29 體育 東奧》游泳項目遲到的第一金 張雨霏破奧運紀錄摘200米蝶泳金牌 11:062021/07/29 兩岸 東奧》楊昆弼男子不定向飛靶無緣決賽 第14名仍寫新猷 12:292021/07/29 體育 東奧》5比0擊敗義大利女將 黃筱雯晉級拳擊51公斤8強 13:132021/07/29 體育 東奧》戰勝死神枷鎖 瑞士姑娘奪越野登山車越野賽金牌 13:172021/07/29 體育 東奧》曾為輸球落淚 「麟洋配」：「從地獄爬回來」 13:332021/07/29 體育 為東奧加油 嘴巴動起來 04:102021/07/29 時尚消費 愛的奇蹟 為籌癌兒醫藥費 高齡體操媽媽出征創紀錄 04:232021/07/29 健康 兩岸熱門新聞 東奧》大陸隊馬龍、樊振東晉級四強 林昀儒登峰前兩座大山 - 兩岸 東奧》陸桌球女單孫穎莎四強4：0勝伊藤美誠 將與隊友陳夢囊括冠亞軍 - 兩岸 東奧》游泳項目遲到的第一金 張雨霏破奧運紀錄摘200米蝶泳金牌 - 兩岸 陸網友質疑東奧為何不派狙擊手參加射擊？ 原因揭曉了 - 兩岸 - 旺報 陸吸入式新冠疫苗 獲《柳葉刀》認可 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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