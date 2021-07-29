奧京奧運會乒乓球女單半決賽，中國隊選手孫穎莎29日上午以4-0戰勝日本選手伊藤美誠，將與也是中國隊選手陳夢會師決賽。

中國女乒兩大主力陳夢、孫穎莎攜手挺進半決賽之後，現在又都拚進決賽。也就是說，東奧乒乓球女單冠亞軍將由中國隊包辦。