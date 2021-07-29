高雄子弟戴資穎、莊智淵等人在東京奧運表現優異，讓全民瘋奧運。高市議員黃文益今（29）日質詢時，為市籍選手請命，力促市府將金牌獎金從現行72萬加碼到150萬。對此，市長陳其邁允諾，給予在籍選手更多獎勵。

黃文益今先來個隨堂測驗，當場秀出6名參加東奧的高雄市選手照片考驗陳其邁是否認識？陳其邁有備而來一一念出選手名字，包括羽球戴資穎、桌球莊智淵、射擊吳佳穎、舉重高展鴻、舉重江念欣、田徑黃士峰等6人。

黃文益認為，6位高雄子弟在奧運表現可圈可點，但光鮮亮麗的背後，市府能夠給予什麼支持，讓選手願意留在高雄，繼續為高雄發光發熱。

黃文益指出，現行高雄市體育績優獎助金辦法，奧運金牌72萬、銀牌42萬、銅牌30萬，但奧運4年才一次，拿牌又不容易，疾呼市府應將獎勵制度加倍，金牌150萬、銀80萬、銅60萬。

陳其邁答詢時表示，會從更多元管道照顧選手，獎金是其中一個方式，中央規定金額有一定標準，他也同意可以調整給予在籍選手在賽事得獎上給更多獎勵，會研究適用時間和規定。

另針對是否遴聘形象清新、成績優異的選手，擔任高市體育大使，藉以培育人才。陳其邁直說，這是很好建議會照做，他舉例如莊智淵奮戰精神讓人敬佩，只要能代表城市精神和形象的，不見得要成績優異，皆足以代表高雄。