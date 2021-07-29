為幫一線防疫人員加油打氣，桃園市政府文化局特別邀請桃園在地管弦樂團以線上音樂會的方式，錄製《情藝相挺—桃園傑團為防疫英雄加油》音樂影片，並於29日起在桃園33個社區接種站播放，讓接種站現場充滿輕鬆愜意的氣氛。

疫情雖稍有趨緩，但疫苗接種的的工作仍持續進行，文化局邀請「風動室內樂團」、「狂美交響管樂團」、「樂亮管絃樂團」及「龍潭愛樂管弦樂團」等桃園在地音樂類傑出演藝團隊錄製《情藝相挺—桃園傑團為防疫英雄加油》音樂影片，並於29日起桃園33社區接種站播放，鼓勵一線防疫人員並為接種站營造更舒適的環境。

由於日前三級管制樂團不得群聚錄音，文化局指出，自7月初便開始籌畫線上音樂會，經4團團長討論並同意執行後，花了約半個月時間討論曲目、分頭錄製乃至音樂授權，而其中整合各樂團錄音的後製最為複雜共花了10多天剪輯，共計1個多月時間才能呈現出精緻的5分鐘音樂影片，強調疫情期間線上音樂會的籌備並不容易。

文化局指出，為呈現最好的合作演出，4團皆派出實力堅強的各聲部首席並共同演奏由龍潭愛樂張鴻宇團長改編管弦樂版《台灣的心跳聲》，以管弦樂團編制的方式演奏出溫暖的旋律振奮人心，此外，文化局表示，由於社區接種站多為大型場館，迴音效果良好，讓前往接種的民眾與醫護人員更能體會餘音繞樑的感動。

文化局也補充，影片除在桃園33個社區接種站播放外，亦將在「桃園市政府文化局」、「桃演本舖」等臉書粉絲專頁上播出，呼籲有興趣的民眾一起在線上欣賞桃園傑出演藝團隊的演出，更進一步邀請市民朋友透過將心中感謝的話語留言在影片貼文中，將真摯的感動傳遞給一線醫護及防疫工作人員。