隨著雷千瑩與譚雅婷都在64強止步，中華女子射箭隊在東京奧運射箭個人賽的最後希望林佳恩，29日上場遭遇希臘女將普薩拉(Evangelia Psarra)，林佳恩最終以6比4逆轉取勝，成為中華女子射箭隊唯一闖進32強選手，接下來馬上進行32強賽。

在女子射箭排名賽表現最佳的林佳恩，第1局首箭射出9分，普薩拉離譜只射6分，沒想到林佳恩第2箭也只7分，普薩拉卻射10分，林佳恩第3箭8分，普薩拉射出9分，也讓首局被普薩拉以25比24拿下，取得2比0領先。

林佳恩第2局第1箭只有6分，看來狀態並不理想，接著第2箭8分，最後1箭也是8分，再以22比26不敵普薩拉；來到第3局，林佳恩第1箭還是只有7分，第2箭8分，第3箭總算射出10分箭，終於以25比24扳回一城。

第4局林佳恩一開始射出9分箭，普薩拉也是9分，第2箭林佳恩射出8分，反觀普薩拉只有6分箭，林佳恩最後一箭是7分，最後以24比22拿下此局，雙方4比4平手。

來到最後1局，林佳恩第1箭就是10分箭，可是普薩拉也是10分，第2箭林佳恩還是10分，普薩拉只有8分，林佳恩最後射出9分，確定以29比28險勝，演出大逆轉擊敗對手闖進32強。