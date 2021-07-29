台灣拍檔李洋／王齊麟在小組賽最後一戰力退印尼第1種子組合，闖入東京奧運羽球男雙8強，今天淘汰賽首戰繼續發威，以21比16、21比19氣走第4種子、地主組合遠藤大由／渡邊勇大，殺入4強也締造台灣男雙在奧運的最佳成績。

賽末點王齊麟逮住遠藤大由的軟弱發球，扣殺得分拿下勝利，寶島組合激動的倒地慶祝歷史性的一刻，兩人將在4強對決印尼組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），力拚金牌戰門票。

台灣男雙過去在奧運的最佳成績為2012年倫敦奧運李勝木／方介民的8強，李王配賽前已經追平。這個台日對戰組合過去僅有一次交手紀錄，2019年在中國大陸公開賽，開始搭檔不久的李洋／王齊麟以兩個11比21不敵遠藤大由／渡邊勇大。

開賽後寶島組合先丟兩分，但在王齊麟扣殺得分開張後，兩人隨即迎頭趕上，憑藉力量方面稍勝對手的優勢，後排扣殺輔以前排突襲，首局以11比8進入技術暫停。隨後兩人保持領先，日本組合雖3度追到1分差，但包括王齊麟一記殺球壓線得分，對手提出挑戰失敗，李王都沒讓對手追上，以5分之多拿下首局。

日本組合是大會第4種子，左手持拍的渡邊勇大也是日本頭號混雙，明天還有銅牌戰要打，不過李洋／王齊麟毫不畏懼對手變換節奏的打法，次局7比8落後時穩住陣腳，連拿4分進入技術暫停。隨後寶島男雙曾拉開到4分領先，卻被對手一波5比1反攻追成18平，幸好關鍵時刻兩人穩紮穩打，賽末點王齊麟逮住機會扣殺得分，寫下台灣男雙在奧運的全新里程碑。