職安署近日公布「職業因素引起嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）認定參考指引」，提及職場暴露風險為高風險包括「具有執業登記之醫事人員」、因工作出入地點符合社區傳播指標重大傳播或高度傳播者如運輸及倉儲業者、零售店工作人員、旅宿業工作人員、學校教職員工等。

指引指出，職場群聚的定義為14天內有包括同事、訪客、客戶、消費者、承包商等有2個以上的確診病例，病例間在時間和地點上有合理的流行病學連結，如相同的工作場域、同一個輪班班別、在同一棟建築工作、共用雇主提供的住宿、共乘交通工具等等可認定為職場群聚。

但該指引提及，職場已發生傳染並導致群聚事件，若與確診者在時間和地點上有合理的流行病學連結，即有高度可能在工作中接觸確診者，其暴露原則上可認為與職業相關，但疫調資訊可明確排除工作相關性，且有工作以外明確感染源者，不在此限。

據統計，從去年1月至截至本月27日為止，勞保局職災死亡給付共給付2件死亡給付、20件傷病給付；職安署職災勞工保護組組長游逸駿表示，該指引為技術依據，提供職業病專科醫師、勞保局認定為職業病與否的指引之用。