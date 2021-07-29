防疫期間民眾宅家防疫，淡水區、三芝區山區民眾卻面臨斷水危機。新北市議員鄭宇恩表示，淡水、三芝山區「百拉卡原水」附近遇上枯水期，就會斷水數日，近年停水狀況更加頻繁，影響近萬名住戶，引發民怨；台灣自來水公司表示，遇停水危機時，台水會緊急出動水車，舒緩民眾日常用水。

淡水區樹興里長許秋芳指出，近年來樹興里人數增加許多，里內有1千多戶約4千多名人口，樹興里仰賴陽明山上「百拉卡原水」，水源非常不穩定，每遇夏天枯水期，居民總會面臨停水危機，此外，常有突發狀況，像是水管爆裂、日前烟花颱風來襲等，都會影響用水大約3天時間。

淡水區水源里長張志楨表示，里區居民對停水生活見怪不怪，居民們幾乎練就一身修水管的好功夫，家裡也都裝設水塔以備不時之需，去年有民代爭取裝設加壓器，解決里內3千多名住戶用水問題。

新北市議員鄭宇恩表示，使用「百拉卡原水」的居民，年復一年發生同樣的問題，近期恐因氣候變遷所致，無預警停水的日子越來越頻繁，如今遇上疫情，穩定供水是重要議題，她已第一時間聯繫台水公司處理，未來將與立委共同改善問題。

台灣自來水公司淡水區主任胡民進表示，自來水公司長年改善「百拉卡原水」供水問題，若是夏天枯水期停水，台水會出動1水車供應5水塔用水給居民使用，此外，日前烟花颱風來襲造成落石堵住出水孔的問題，當下自來水公司就出動人力、大型機具開挖處理，2天內即恢復民生用水。