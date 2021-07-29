彩晶（6116）舉行股東常會，副總吳許合會後接受採訪時表示，下半年是傳統旺季，生產線還是會維持滿產稼動。不過下半年市場雜音多，亞馬遜封號事件、IC短缺對於產能調節都有影響，不同產品線需求變化不同，彩晶會設法調整產品組合，維持獲利能力。

此外，彩晶今年持續產品線調整，上半年手機佔比調降到20％，下半年還會再降。看好穿戴裝置市場的成長性，彩晶擴充產品線因應市場需求，今年佔比略增至10％，下半年還將推出首款TDDI穿戴產品，應用面從手機、平板延伸到穿戴裝置。

中尺寸產品應用包含平板和筆電，彩晶過去主力產品應用在平板市場，吳許合表示，今年全球平板市場預估下滑5％，仍有2億台的水準，彩晶是全球前三大平板面板供應商，主要客戶是品牌大廠亞馬遜、三星。今年筆電需求持續成長，整體來看，彩晶今年中尺寸出貨佔比大約在47％。

因應筆電高規格化，彩晶為了強化中尺寸產品競爭力，日前董事會決議新設生產線，補強筆電的產能和規格競爭力，希望增加黃光機、新製程導入，把筆電面板做到輕薄、窄邊框、高解析度，也可以用在平板生產上。新廠玻璃基板尺寸會略大於5.5代（1300x1500），目前內部還在討論當中，新線籌建時程大約兩年。