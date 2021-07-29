《商情》美元走跌 LME期銅漲0.61％ 12:002021/07/29 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因聯準會(FED)主席鮑威爾堅稱不會加息，令美元走弱且徘徊在兩周低點附近，使得以美元計價的金屬價格更便宜，進一步推動倫敦(LME)周四銅價上漲。 周四(7/29)截至台北時間11:30，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.61%，報每公噸9,745.5美元，盤中最高一度觸及每公噸9,757.5美元高點。(商品行情網) 貨櫃三雄成交1,865億 占比33％ 《商情》獲利了結 大馬棕櫚油回落近3％ #LME #周四 #期銅 #聯準會 #FED 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 0.158％→締今年新猷 91天期國庫券利率 攀高 04:102021/07/29 財經要聞 《國際油價》庫存減少 美油期貨反彈1％ 09:272021/07/29 財經 《商情》買盤保守 紐約期金小幅下跌 09:442021/07/29 財經 《國際金融》企業財報鼓舞 歐股生信心 10:012021/07/29 財經 股匯雙漲 新台幣又見27字頭 早盤升值7.5分 09:422021/07/29 財經 《美股掃瞄》美股消息面：庫存跌幅超預期 油價3日來首漲 10:522021/07/29 財經 恐慌賣壓出籠 台股一度跌破萬七 04:102021/07/29 財經焦點 陽明二次入獄開盤漲2.54％ 台積電領軍 台股早盤漲逾150點 09:062021/07/29 財經 《韓股》投資人謹慎 KOSPI平盤整理 11:432021/07/29 財經 《商情》中美角力 紐約棉花續漲 10:012021/07/29 財經 《商情》憂經濟趨緩 日本橡膠轉跌 10:012021/07/29 財經 財經熱門新聞 英特爾搶下訂單 就不要台積電？高通CEO回應了 - 財經 1分鐘讀財經》「少年海神」重押長榮60億遭斷頭 證交所回應了 - 財經 台積電有危機了？英特爾曝光重要利多 - 財經 航運老三遭凶狠虐殺 他竟喊3字頭天價 網爆內幕不單純 - 財經 陸吸入式新冠疫苗 獲《柳葉刀》認可 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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