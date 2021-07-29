因聯準會(FED)主席鮑威爾堅稱不會加息，令美元走弱且徘徊在兩周低點附近，使得以美元計價的金屬價格更便宜，進一步推動倫敦(LME)周四銅價上漲。

周四(7/29)截至台北時間11:30，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.61%，報每公噸9,745.5美元，盤中最高一度觸及每公噸9,757.5美元高點。(商品行情網)