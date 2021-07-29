新北市瑞芳區劍龍稜山勢險峻，是熱門的「挑戰級」郊山路線，新北市議員林裔綺今在議會總質詢指出，劍龍稜山為全國發生山難事故全國第四名，不少民眾遇困難就找警消幫忙，把救難直升機當小黃，批主管機關林務局放任不作為，新北市長侯友宜說，會請觀旅局、農業局跟羅東林管處開會，討論如何做好管理，如出人命、中央地方都要負責。

17日微解封首個周末假日，陳姓男子與女友、26歲德國籍男子等一起前往新北市瑞芳區劍龍稜登山，但要下山時德國籍男子的左腳卻不慎受傷，由於山區搬運下來要5小時，空勤總隊18日上午出動直升機前往吊掛救援，將男子轉送台北長庚醫院治療。

林裔綺表示，疫情讓民眾不能出國，大家都國旅爬山，劍龍稜雖然是郊山，但攀爬難度高，非一般民眾能挑戰難度高，沿途山路狹窄，一般登山要8到9小時，為全國發生山難事故全國第四名，前三名都是高山，遊客經驗不足、裝備不夠、天氣熱中暑也找消防隊，簡直把救難直升機當計程車用，浪費多少社會資源，也增加瑞芳消防同仁負擔。

林裔綺說，民眾越危險越想挑戰，但這麼危險山域，2年多來已發生26件事故，主管機關林務局只說會設告設牌警示，林務局不作為讓意外繼續發生，市長曾說，「新北市的事就是你的事」，想問市長有無解決方法？

侯友宜看完新聞影片後，也覺得劍龍稜危險度高，表示會請觀旅局、農業局跟羅東林管處，偕同區公所一起開會，討論如何調整限制做好管理，一切以安全為優先，不要等人命出了再來解決問題。