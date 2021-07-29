美國國防部長奧斯汀日前發表包含涉台內容的言論，民進黨當局表示感謝。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天發布「答記者問」稱，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，並警告民進黨當局，妄圖「倚美謀獨」、「以武拒統」，只會把台灣民眾推向災難。

美國國防部長奧斯汀近日出訪新加坡，27日發表演說，批評北京當局不願以和平方式解決紛爭，還以軍事及其他手段脅迫台灣人民，強調美國將與台灣合作，重申協助台灣強化抵抗威脅的自我防衛能力。

外交部發言人歐江安回應，「我們感謝美國奧斯汀部長，重申美國對台灣的支持以及安全的承諾，並且我們也對於拜登政府日前即時的捐贈給台灣250萬劑疫苗，再次表達由衷的感謝。」

朱鳳蓮對此重申，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。大陸堅決反對美國與中國台灣地區開展任何形式的軍事聯繫。」

朱鳳蓮表示，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止向「台獨」勢力發出任何錯誤信號。

此外，朱鳳蓮警告，民進黨當局妄圖「倚美謀獨」、「以武拒統」，只會把台灣民眾推向災難。