知名飲料生產公司大西洋飲料2018年屢屢傳出飲料變質的投訴案件，消費者皆反應喝完飲料後出現腹瀉等症狀，指控蘋果西打未找出變質原因，持續出貨，並將退貨產品重新包裝售出。新北地院今依違反食品衛生管理法判處前總經理孫幼英有期徒刑6月、桃園平鎮區黃姓廠長有期徒刑4月。

判決指出，大西洋飲料公司平鎮工廠2018年間生產線混合槽內壁出現裂痕，導致孳生黴菌、發生交叉汙染，生產飲料也出現酵母菌孳生汙染狀況，同年6月起消費者陸續反應產品變質，飲用後出現腹瀉等症狀，向桃園市政府衛生局、新北市政府衛生局通報檢舉，發現確實有微生物汙染狀況。

檢方經查發現，孫幼英、黃姓廠長在產品出現異常客訴下，沒有查清汙染來源，反而繼續任由不知情的工廠人員持續生產，在2018年7至9月共銷售218萬4150瓶產品給全台各通路業者，同時公司也收受72萬3094瓶退貨商品，但孫幼英仍任由黃姓廠長要求員工，以目視篩檢的方式，將外觀清澈的退貨產品，以「篩檢良品」名稱重新標示後重新封膜，對外販售。

新北地院指出，雖然2人皆違反食品衛生管理法，但孫幼英未能自我檢討，仍避重就輕，欠缺悔過態度，而黃姓廠長審理期間坦承不諱，犯後態度良好，考量黃姓廠長是聽命於孫幼英的指揮監督，判處他4月徒刑，得易科罰金12萬元，緩刑2年，應向公庫支付10萬元；孫幼英則是6月徒刑，得易科罰金18萬元。

另外，孫幼英先前也因合謀大西洋飲料公司前財務經理利用購地、借貸掏空公司7.6億多元，被依違反《證券交易法》判刑有期徒刑9年6月。